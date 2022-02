Leggende Pokémon Arceus: guida alle distorsioni spazio temporali

A poche settimane dall’uscita di Leggende Pokémon Arceus, nonostante le teorie formulate dalla community, le Distorsioni spazio-temporali che si verificano a Hisui sono ancora circondate da un alone di mistero. Tali fenomeni permettono ai giocatori di ottenere oggetti e mostri rari, ma come funzionano esattamente? Esiste un modo per generarle?

A fronte dei rigorosi test svolti da vari utenti, i meccanismi che si celano dietro a queste singolarità sono parsi finalmente chiari e comprensibili. Nello specifico, ogni cinque minuti, a prescindere dalle vostre azioni, esiste la chance che si formi una Distorsione sulla mappa. Ecco alcuni dettagli che è importante tenere a mente.

Ripristinare l’area in cui ci si trova, sia riposando a un Campo Base che facendo ritorno a Villaggio Giubilo , resetterà questo timer.

, resetterà questo timer. Combattere con altri Pokémon, invece, lo fermerà momentaneamente, almeno finché lo scontro non sarà giunto al termine.

Trattandosi di eventi destinati a scomparire, una volta apparsa la notifica di avvenuta Distorsione, controllate il punto esatto della mappa in cui si trova e cercate di raggiungerla nel minor tempo possibile.

In chiusura, vi ricordiamo che le Distorsioni possono iniziare a verificarsi solamente dopo aver concluso la missione principale numero 7.