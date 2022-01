Leggende Pokémon Arceus, guida al Pokédex: tutti i Pokémon del gioco

Accanto ai nuovi Pokémon di Hisui presenti in Leggende Pokémon: Arceus, gli Allenatori possono trovare all'interno del titolo Game Freak anche un'ampia rassegna di creature familiari.

Il risultato di questa commistione è un Pokédex alquanto variegato, nel quale trovano spazio molteplici Pocket Monster. Come noto, si tratta di un elemento centrale per l'esperienza disponibile su Nintendo Switch, dato che in Leggende Pokémon: Arceus, il nostro protagonista dovrà cimentarsi proprio nella realizzazione del primo Pokédex della regione di Hisui. Ma quante e quali creature ospita l'esclusiva del colosso di Kyoto?



Per la precisione, nel titolo è possibile aggiungere alla propria squadra un totale di 242 Pokémon. Di seguito, potete trovarne l'elenco completo, con ogni creatura associata al proprio numero di Pokédex: li avete già catturati tutti?

1 - Rowlet

2 - Dartrix

3 - Decidueye

4 - Cyndaquil

5 - Quilava

6 - Typhlosion

7 - Oshawott

8 - Dewott

9 - Samurott

10 - Bidoof

11 - Bibarel

12 - Starly

13 - Staravia

14 - Staraptor

15 - Shinx

16 - Luxio

17 - Luxray

18 - Wurmple

19 - Silcoon

20 - Beautifly

21 - Cascoon

22 - Dustox

23 - Ponyta

24 - Rapidash

25 - Eevee

26 - Vaporeon

27 - Jolteon

28 - Flareon

29 - Espeon

30 - Umbreon

31 - Leafeon

32 - Glaceon

33 - Sylveon

34 - Zubat

35 - Golbat

36 - Crobat

37 - Drifloon

38 - Drifblim

39 - Kricketot

40 - Kricketune

41 - Buizel

42 - Floatzel

43 - Burmy

44 - Wormadam

45 - Mothim

46 - Geodude

47 - Graveler

48 - Golem

49 - Stantler

50 - Wyrdeer

51 - Munchlax

52 - Snorlax

53 - Paras

54 - Parasect

55 - Pichu

56 - Pikachu

57 - Raichu

58 - Abra

59 - Kadabra

60 - Alakazam

61 - Chimchar

62 - Monferno

63 - Infernape

64 - Buneary

65 - Lopunny

66 - Cherubi

67 - Cherrim

68 - Psyduck

69 - Golduck

70 - Combee

71 - Vespiquen

72 - Scyther

73 - Kleavor

74 - Scizor

75 - Heracross

76 - Mime Jr.

77 - Mr. Mime

78 - Aipom

79 - Ambipom

80 - Magikarp

81 - Gyarados

82 - Shellos

83 - Gastrodon

84 - Qwilfish

85 - Overqwil

86 - Happiny

87 - Chansey

88 - Blissey

89 - Budew

90 - Roselia

91 - Roserade

92 - Carnivine

93 - Petilil

94 - Lilligant

95 - Tangela

96 - Tangrowth

97 - Barboach

98 - Whiscash

99 - Croagunk

100 - Toxicroak

101 - Ralts

102 - Kirlia

103 - Gardevoir

104 - Gallade

105 - Yanma

106 - Yanmega

107 - Hippopotas

108 - Hippowdon

109 - Pachirisu

110 - Stunky

111 - Skuntank

112 - Teddiursa

113 - Ursaring

114 - Ursaluna

115 - Goomy

116 - Sliggoo

117 - Goodra

118 - Onix

119 - Steelix

120 - Rhyhorn

121 - Rhydon

122 - Rhyperior

123 - Bonsly

124 - Sudowoodo

125 - Lickitung

126 - Lickilicky

127 - Togepi

128 - Togetic

129 - Togekiss

130 - Turtwig

131 - Grotle

132 - Torterra

133 - Porygon

134 - Porygon2

135 - Porygon-Z

136 - Gastly

137 - Haunter

138 - Gengar

139 - Spiritomb

140 - Murkrow

141 - Honchkrow

142 - Unown

143 - Spheal

144 - Sealeo

145 - Walrein

146 - Remoraid

147 - Octillery

148 - Skorupi

149 - Drapion

150 - Growlithe

151 - Arcanine

152 - Glameow

153 - Purugly

154 - Machop

155 - Machoke

156 - Machamp

157 - Chatot

158 - Duskull

159 - Dusclops

160 - Dusknoir

161 - Piplup

162 - Prinplup

163 - Empoleon

164 - Mantyke

165 - Mantine

166 - Basculin

167 - Basculegion

168 - Vulpix

169 - Ninetales

170 - Tentacool

171 - Tentacruel

172 - Finneon

173 - Lumineon

174 - Magby

175 - Magmar

176 - Magmortar

177 - Magnemite

178 - Magneton

179 - Magnezone

180 - Bronzor

181 - Bronzong

182 - Elekid

183 - Electabuzz

184 - Electivire

185 - Gligar

186 - Gliscor

187 - Gible

188 - Gabite

189 - Garchomp

190 - Nosepass

191 - Probopass

192 - Voltorb

193 - Electrode

194 - Rotom

195 - Chingling

196 - Chimecho

197 - Misdreavus

198 - Mismagius

199 - Cleffa

200 - Clefairy

201 - Clefable

202 - Sneasel

203 - Sneasler

204 - Weavile

205 - Snorunt

206 - Glalie

207 - Froslass

208 - Cranidos

209 - Rampardos

210 - Shieldon

211 - Bastiodon

212 - Swinub

213 - Piloswine

214 - Mamoswine

215 - Bergmite

216 - Avalugg

217 - Snover

218 - Abomasnow

219 - Zorua

220 - Zoroark

221 - Rufflet

222 - Braviary

223 - Riolu

224 - Lucario

225 -Uxie

226 - Mesprit

227 - Azelf

228 - Heatran

229 - Regigigas

230 - Cresselia

231 - Tornadus

232 - Thundurus

233 - Landorus

234 - Enamorus

235 - Dialga

236 - Palkia

237 - Giratina

238 - Arceus

239 - Phione

240 - Manaphy

241 - Shaymin

242 - Darkrai

Per tutti i dettagli sulle migliori strategie per avventurarsi nella creazione Game Freak, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile un'utile guida ai primi passi in Leggende Pokémon: Arceus , a firma del nostro Giovanni Panzano.