Leggende Pokémon Arceus: guida agli Starter, qual è il migliore per iniziare?

Come da tradizione nella serie, Leggende Pokémon Arceus pone i giocatori davanti alla consueta, cruciale scelta iniziale: con quale Pokémon iniziare l'avventura, Cyndaquil, Oshawott o Rowlet? Tenendo conto delle loro caratteristiche e delle importanti novità introdotte nel gioco, ecco l’opzione migliore per cominciare il nostro viaggio nell'antica regione di Hisui.

Nonostante Rowlet possa contare sulle migliori statistiche a inizio partita e Oshawott si distingua in quanto starter più bilanciato, il miglior Pokémon su cui puntare sembrerebbe essere proprio Cyndaquil. A renderlo tale, oltre a un maggior numero di resistenze rispetto ai colleghi, la più elevata statistica di Velocità in ogni suo stadio evolutivo, che sappiamo giocare un ruolo cruciale all’interno del rinnovato sistema di combattimento pensato da Game Freak.



Al netto delle altre variabili, che trovate prontamente riportate da Cydonia nella nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus, questo attributo va infatti a influenzare in maniera abbastanza diretta l’accumulo dei propri turni durante le battaglie, permettendo ai mostri più rapidi di agire con frequenza maggiore.

In conclusione, nel caso voleste approfondire altri aspetti della nuova esclusiva per Nintendo Switch, eccovi qualche altro utile consiglio per apprendere più velocemente le inedite meccaniche di gioco: ad esempio, cosa cambia tra Tecnica Rapida e Tecnica Potente in Leggende Pokémon Arceus?