Leggende Pokemon Arceus inarrestabile, quasi due milioni di copie vendute in Giappone

Leggende Pokemon Arceus si avvicina sempre di più al traguardo delle due milioni di copie vendute in Giappone, le rilevazioni di Famitsu di questa settimana segnalano altre 140.000 copie distribuite in formato fisico per un totale di 1,923,870 copie dal lancio.

Leggende Pokemon Arceus è stato il gioco più venduto della settimana che va dal 7 al 13 febbraio, la nuova uscita più venduta è stata invece My Next Life as a Villainess All Routes Lead to Doom! Pirates that Stir the Waters a quota 6.600 unità.

[NSW] Leggende Pokemon Arceus (The Pokemon Company, 01/28/22) – 140,149 (1,923,870)

[NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 15,515 (4,429,626)

[NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 14,812 (865,507)

[NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 11,134 (4,764,379)

[PS4] Dying Light 2 Stay Human (Spike Chunsoft, 02/04/22) – 10,305 (34,466)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 9,784 (2,514,952)

[NSW] Pokemon Diamante e Perla (The Pokemon Company, 11/19/21) – 8,163 (2,502,926)

[NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 7,779 (7,183,331)

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 7,652 (3,074,777)

[NSW] My Next Life as a Villainess All Routes Lead to Doom! Pirates that Stir the Waters – 6,676

Sul fronte hardware trionfa Switch OLED con 66.000 pezzi, seguono Switch e Switch Lite con 34.000 e 16.000 unità vendute rispettivamente.

Nintendo Switch OLED – 66,152 (1,186,491)

Nintendo Switch – 34,979 (17,992,188)

Nintendo Switch Lite – 16,934 (4,566,776)

PlayStation 5 – 5,744 (1,149,434)

Xbox Series S – 3,616 (65,586)

Xbox Series X – 2,339 (82,393)

PlayStation 5 Digital Edition – 674 (211,210)

New 2DS XL e 2DS – 360 (1,181,930)

PlayStation 4 – 4 (7,819,314)

PlayStation 4 fanalino di coda con quattro pezzi venduti, PlayStation 5 a quota 5.7000 unità mentre PS5 Digital si ferma a poco più di 600 console vendute nell'ultima settimana.