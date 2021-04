Leggende Pokémon Arceus: incertezze sulla data di uscita, secondo un leak

Leggende Pokémon Arceus è stata una delle sorprese più gradite mostrate durante l'evento Pokémon Presents dello scorso 26 febbraio. Lo spin-off sarà un open world ambientato nella regione di Sinnoh nel passato, che prevede combattimenti a turni ed elementi stealth tra le meccaniche, oltre la cattura dei Pokémon.

L'uscita del titolo è attualmente prevista per i primi mesi del 2022, in seguito al debutto sul mercato di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, i remake degli omonimi titoli usciti nel 2007 su Nintendo DS. Eppure l'inizio del prossimo anno potrebbe non essere alla fine l'effettiva finestra di lancio per l'interessante avventura nel passato, almeno stando alle voci messe in circolazione da un leaker su Twitter. Secondo CentroLeaks, che ha tradotto da francese i rumors circolati da un altro account twitter, per i primi mesi del 2022 Nintendo potrebbe aver già pianificato il lancio di un altro importante gioco, la cui identità è al momento sconosciuta. Per questo motivo c'è la possibilità che il debutto di Leggende Pokémon Arceus venga spinto più in là nel 2022, con la Grande N che dovrebbe ancora prendere una decisione definitiva su quando far debuttare lo spin-off a tema Pokémon.

Ovviamente il tutto va preso con le pinze dato che non c'è nessuna conferma ufficiale su quanto riportato da CentroLeaks. Negli scorsi mesi sono diffusi ulteriori rumors che parlavano del combat system di Leggende Pokémon Arceus mutuato dall'ATB di Final Fantasy: anche in questo caso nessuna conferma, almeno fino a quando non verranno mostrati nuovi trailer nel prossimo futuro. Invece, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente usciranno nella seconda metà del 2021.