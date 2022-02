Leggende Pokémon Arceus fa incetta di Mod: la grafica rivoluzionata dai fan

Con un successo commerciale indiscusso per Leggende Pokémon: Arceus, la schiera di appassionati in viaggio per la regione di Hisui è ormai decisamente ampia.

E tra gli esploratori desiderosi di completare l'intero Pokédex del gioco non mancano nemmeno abili Modder, che hanno deciso di modificare su molteplici fronti l'esperienza proposta da Game Freak. A poche settimane di distanza dalla pubblicazione di Leggende Pokémon: Arceus, le Mod proposte della community sono dunque già numerose, con molti degli autori che si sono focalizzati sul comparto grafico dell'avventura esclusiva per Nintendo Switch.

Parliamo perciò di un ricco arsenale di modifiche, che è stato di recente analizzato nell'interessante video che trovate a disposizione in apertura a questa news. Realizzato dal content creator Purple Thunder, il filmato alza il sipario su variazioni estetiche di ogni genere, spaziando tra ambiziosi rifacimenti delle texture, interventi su riflessi e rese del cielo diurno e notturno, miglioramenti per l'estetica di fiumi e specchi d'acqua e molto altro ancora. Cosa ve ne pare delle Mod evidenziate in video?



Per tutti gli Allenatori amanti dei Pocket Monster di Game Freak, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un ricco approfondimento dedicato a lore ed endgame in Leggende Pokémon: Arceus, a firma del nostro Francesco "Cydonia" Cilurzo.