Leggende Pokemon Arceus: l'intero Pokedex è stato leakato, fate attenzione

Sono in molti a chiedersi quanti Pokemon ci sono in Leggende Pokemon Arceus, Game Freak ha voluto mantenere in parte un alone di mistero su questo aspetto, confermando solamente alcune delle creature presenti. Adesso però l'intero Pokedex è stato oggetto di leak, dunque prestate attenzione se non volete anticipazioni.

Come segnalato su Reddit e su vari profili social legati al mondo dei giochi Pokemon, i dataminer hanno "scovato" il Pokedex completo di Leggende Pokemon Arceus, pubblicando la lista di tutti i Pokemon del gioco, con tanto di relative varianti, genere ed evoluzioni, oltre ai Pokemon Cromatici.

Non poteva essere altrimenti dal momento che il day one di Leggende Pokemon Arceus è già stato rotto e da inizio settimana molti giocatori, specialmente negli Stati Uniti, stanno pubblicando foto del gioco acquistato e schermate in-game. Se non volete spoiler, il nostro consiglio è quello di fare attenzione ai feed dei vostri social e ovviamente alla home page di YouTube, video reaction e filmati con interi elenchi di Pokemon stanno già circolando e potrebbero diventare molto popolari, tanto da finire in tendenza.

Il nuovo gioco dei Pokemon esce il 28 gennaio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch, potete prenotare Leggende Pokemon Arceus a 98 centesimi da GameStop portando indietro due videogiochi usati.