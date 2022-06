Leggende Pokémon Arceus, Maschera Volpe in regalo: come averla gratis

Con oltre 35 milioni di copie di giochi Pokémon vendute nel corso dell'ultimo anno, prosegue a pieno ritmo il supporto post lancio offerto da The Pokémon Company ai capitoli per Nintendo Switch della saga.

Ora, in particolare, la compagnia ha deciso di festeggiare la trasmissione dell'ultimo episodio della web serie Pokemon Hisuian Snow, offrendo ai giocatori di Leggende Pokémon: Arceus un piccolo regalo. La community ha dunque la possibilità di riscattare gratis nel gioco un oggetto di personalizzazione estetica, ovvero la Shiny Baneful Fox Mask.



Come di consueto, la procedura per riscattare in Leggende Pokémon: Arceus l'omaggio proposto da The Pokémon Company è molto semplice. Di seguito, trovate tutte le indicazioni necessarie per poter portare a termine la procedura:

Avviare il gioco Leggende Pokémon: Arceus sulla propria Nintendo Switch;

sulla propria Nintendo Switch; Caricare la partita salvata e aprire il menu Impostazioni;

Passare alla schermata dedicata alle Comunicazioni;

Selezionare l'opzione Dono Segreto e scegliere Via Internet;

e scegliere Via Internet; Selezionare Dono Abbigliamento e sbloccare la Maschera Volpe;

Nel gioco, recarsi all'hub del Villaggio Giubilo e visitare il negozio di vestiti;

e visitare il negozio di vestiti; Parlare con Anthe e selezionare Cambia Abbigliamento: la nuova maschera sarà disponibile nella sezione dedicata ai cappelli;

In chiusura, ricordiamo che in autunno potremo scoprire tutti i nuovi Pokémon di Nona Generazione, con il lancio di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto.