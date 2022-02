Leggende Pokémon Arceus: tutti i metodi di evoluzione, la guida definitiva

Come in ogni passata iterazione della serie targata Game Freak, la maggior parte delle creature presenti in Leggende Pokémon Arceus può evolversi in vari modi e forme differenti. A tal proposito, partendo dal classico aumento di livello, ecco tutti i metodi per far sì che i mostri di Hisui si trasformino nella loro versioni più potenti.

Il livello

Una volta raggiunto un livello sufficientemente elevato, i seguenti Pokémon possono essere fatti evolvere manualmente, selezionandoli direttamente dalla schermata del Borsello.

Abra : si può evolvere in Kadabra a partire dal Livello 16 .

: si può evolvere in a partire dal . Barboach : si può evolvere in Whiscash dal Livello 30 .

: si può evolvere in dal . Bergmite : si può evolvere in Avalugg dal Livello 37 .

: si può evolvere in dal . Bidoof : si può evolvere in Bibarel dal Livello 15 .

: si può evolvere in dal . Bronzor : si può evolvere in Bronzong dal Livello 33 .

: si può evolvere in dal . Buizel : si può evolvere in Floatzel dal Livello 26 .

: si può evolvere in dal . Cherubi : si può evolvere in Cherrim dal Livello 25 .

: si può evolvere in dal . Chimchar : si può evolvere in Monferno dal Livello 14 .

: si può evolvere in dal . Monferno : si può evolvere in Infernape dal Livello 36 .

: si può evolvere in dal . Cranidos : si può evolvere in Rampardos dal Livello 30 .

: si può evolvere in dal . Croagunk : si può evolvere in Toxicroak dal Livello 37 .

: si può evolvere in dal . Cyndaquil : si può evolvere in Quilava dal Livello 17 .

: si può evolvere in dal . Quilava : si può evolvere in Typhlosion (Hisui) dal Livello 36 .

: si può evolvere in (Hisui) dal . Drifloon : si può evolvere in Drifblim dal Livello 28 .

: si può evolvere in dal . Duskull : si può evolvere in Dusclops dal Livello 37 .

: si può evolvere in dal . Elekid : si può evolvere in Electabuzz dal Livello 30 .

: si può evolvere in dal . Finneon : si può evolvere in Lumineon dal Livello 31 .

: si può evolvere in dal . Gastly : si può evolvere in Haunter dal Livello 25 .

: si può evolvere in dal . Geodude : si può evolvere in Graveler dal Livello 25 .

: si può evolvere in dal . Gible : si può evolvere in Gabite dal Livello 24 .

: si può evolvere in dal . Gabite : si può evolvere in Garchomp dal Livello 48 .

: si può evolvere in dal . Glameow : si può evolvere in Purugly dal Livello 38 .

: si può evolvere in dal . Goomy : si può evolvere in Sliggoo dal Livello 50 .

: si può evolvere in dal . Hippopotas : si può evolvere in Hippowdon dal Livello 34 .

: si può evolvere in dal . Zorua : si può evolvere in Zoroark (Hisui) dal Livello 30 .

: si può evolvere in (Hisui) dal . Kricketot : si può evolvere in Kricketune dal Livello 10 .

: si può evolvere in dal . Machop : si può evolvere in Machoke dal Livello 28 .

: si può evolvere in dal . Magby : si può evolvere in Magmar dal Livello 30 .

: si può evolvere in dal . Magikarp : si può evolvere in Gyarados dal Livello 20 .

: si può evolvere in dal . Magnemite : si può evolvere in Magneton dal Livello 30 .

: si può evolvere in dal . Oshawott : si può evolvere in Dewott dal Livello 17 .

: si può evolvere in dal . Dewott : si può evolvere in Samurott (Hisui) dal Livello 36 .

: si può evolvere in (Hisui) dal . Paras : si può evolvere in Parasect dal Livello 24 .

: si può evolvere in dal . Piplup : si può evolvere in Prinpulp dal Livello 16 .

: si può evolvere in dal . Prinpulp : si può evolvere in Empoleon dal Livello 36 .

: si può evolvere in dal . Ponyta : si può evolvere in Rapidash dal Livello 40 .

: si può evolvere in dal . Psyduck : si può evolvere in Golduck dal Livello 33 .

: si può evolvere in dal . Ralts : si può evolvere in Kirlia dal Livello 20 .

: si può evolvere in dal . Kirlia : si può evolvere in Gardevoir dal Livello 30 .

: si può evolvere in dal . Remoraid : si può evolvere in Octillery dal Livello 25 .

: si può evolvere in dal . Rhyhorn : si può evolvere in Rhydon dal Livello 42 .

: si può evolvere in dal . Rowlet : si può evolvere in Dartrix dal Livello 17 .

: si può evolvere in dal . Dartrix : si può evolvere in Decidueye (Hisui) dal Livello 36 .

: si può evolvere in (Hisui) dal . Rufflet : si può evolvere in Braviary (Hisui) dal Livello 54 .

: si può evolvere in (Hisui) dal . Shellos : si può evolvere in Gastrodon dal Livello 30 .

: si può evolvere in dal . Shieldon : si può evolvere in Bastiodon dal Livello 30 .

: si può evolvere in dal . Shinx : si può evolvere in Luxio dal Livello 15 .

: si può evolvere in dal . Luxio : si può evolvere in Luxray dal Livello 30 .

: si può evolvere in dal . Skorupi : si può evolvere in Drapion dal Livello 40 .

: si può evolvere in dal . Snorunt : si può evolvere in Glaile dal Livello 42 .

: si può evolvere in dal . Snover : si può evolvere in Abomasnow dal Livello 40 .

: si può evolvere in dal . Spheal : si può evolvere in Sealeo dal Livello 32 .

: si può evolvere in dal . Sealeo : si può evolvere in Walrein dal Livello 44 .

: si può evolvere in dal . Starly : si può evolvere in Staravia dal Livello 14 .

: si può evolvere in dal . Staravia : si può evolvere in Staraptor dal Livello 34 .

: si può evolvere in dal . Stunky : si può evolvere in Skuntank dal Livello 34 .

: si può evolvere in dal . Swinub : si può evolvere in Piloswine dal Livello 33 .

: si può evolvere in dal . Teddiursa : si può evolvere in Ursaring dal Livello 30 .

: si può evolvere in dal . Tentacool : si può evolvere in Tentacruel dal Livello 30 .

: si può evolvere in dal . Turtwig : si può evolvere in Grotle dal Livello 18 .

: si può evolvere in dal . Grotle : si può evolvere in Torterra dal Livello 32 .

: si può evolvere in dal . Wurmple : si può evolvere in Cascoon (o Silcoon ) dal Livello 7 .

: si può evolvere in (o ) dal . Cascoon : si può evolvere in Dustox dal Livello 10 .

: si può evolvere in dal . Silcoon : si può evolvere in Beautifly dal Livello 10 .

: si può evolvere in dal . Zubat: si può evolvere in Golbat dal Livello 22.

Le pietre evolutive

Durante l’esplorazione dell’antica Sinnoh, interagendo coi mercanti o addentrandosi nelle Distorsioni spaziotemporali (a tal proposito, ecco come funzionano le Distorsioni di Leggende Pokémon Arceus), i giocatori possono imbattersi in varie pietre evolutive, utili a far mutare determinati Pokémon.

Pietratuono : permette a Eevee , Pikachu e Magneton di evolversi in Jolteon , Raichu e Magnezone .

: permette a , e di evolversi in , e . Pietrafocaia : permette a Eevee , Vulpix e Growlithe (Hisui) di evolversi in Flareon , Ninetails e Arcanine (Hisui).

: permette a , e (Hisui) di evolversi in , e (Hisui). Pietragelo : permette a Eevee e Vulpix (Alola) di evolversi in Glaceon e Ninetails (Alola)

: permette a e (Alola) di evolversi in e (Alola) Pietrafoglia : permette a Eevee e Voltorb (Hisui) di evolversi in Leafeon ed Electrode (Hisui).

: permette a e (Hisui) di evolversi in ed (Hisui). Neropietra : permette a Murkrow e Misdreavus di evolversi in Honchkrow e Mismagius .

: permette a e di evolversi in e . Pietralbore : permette a Kirlia (maschio) e Snorunt (femmina) di evolversi in Gallade e Froslass .

: permette a (maschio) e (femmina) di evolversi in e . Pietrabrillo : permette a Roselia e Togetic di evolversi in Roserade e Togekiss .

: permette a e di evolversi in e . Pietraidrica : permette a Eevee di evolversi in Vaporeon .

: permette a di evolversi in . Pietrasolare : permette a Petilil di evolversi in Lilligant .

: permette a di evolversi in . Pietralunare : permette a Clefairy di evolversi in Clefable .

: permette a di evolversi in . Pietraovale: permette a Happiny di evolversi in Chansey.

Il cavo di collegamento

Per quanto riguarda gli esemplari che, nei titoli precedenti, potevano evolversi solo se scambiati con altri utenti, Leggende Pokémon Arceus ha semplificato ogni cosa introducendo il cosiddetto Cavo di collegamento. Grazie a questo oggetto, ottenibile nel Villaggio Giubilo in cambio di Punti Merito, i giocatori possono infatti evolvere i seguenti Pokémon in totale autonomia e senza collegarsi a Internet.

Permette a Graveler di evolversi in Golem .

di evolversi in . Permette a Machoke di evolversi in Machamp .

di evolversi in . Permette a Kadabra di evolversi in Alakazam .

di evolversi in . Permette a Haunter di evolversi in Gengar.

Gli Strumenti

Nell'esclusiva per Nintendo Switch, tra i mezzi con cui è possibile far evolvere alcuni mostri, troviamo anche i classici Strumenti da Allenatore. Ecco un elenco di tutti gli oggetti che, se ottenuti, sbloccano la possibilità di sviluppare i propri Pokémon.

Metalcoperta : permette a Onix e Scyther di evolversi in Steelix e Scizor .

: permette a e di evolversi in e . Affilartigli : permette a Sneasel di evolversi in Weavile o Sneasler .

: permette a di evolversi in o . Affilodente : permette a Gilgar di evolversi in Glisor .

: permette a di evolversi in . Elettritore : permette a Electabuss di evolversi in Electvire .

: permette a di evolversi in . Upgrade : permette a Porygon di evolversi in Porygon2 .

: permette a di evolversi in . Dubbiodisco : permette a Porygon2 di evolversi in Porygon-Z .

: permette a di evolversi in . Magmatore : permette a Magmar di evolversi in Magmortar .

: permette a di evolversi in . Blocco di torba : durante le notti di Luna piena, permette a Ursaring di evolversi in Ursaluna .

: durante le notti di Luna piena, permette a di evolversi in . Copertura : permette a Rhydon di evolversi in Rhyperior .

: permette a di evolversi in . Terrorpanno: permette a Dusclops di evolversi in Dusknoir.

Le mosse

Esistono poi le evoluzioni legate alle abilità dei propri Pokémon. Nello specifico, ecco quali mostri si evolvono dopo aver imparato una mossa, e quali richiedono invece di utilizzarne una più volte.

Aipom si può evolvere in Ambipom dopo aver imparato Doppiosmash .

si può evolvere in dopo aver imparato . Mime Jr si può evolvere in Mr. Mime dopo aver imparato Mimica .

si può evolvere in dopo aver imparato . Bonsly si può evolvere in Sudowoodo dopo aver imparato Mimica .

si può evolvere in dopo aver imparato . Tangela si può evolvere in Tangrowth dopo aver imparato Forzantica .

si può evolvere in dopo aver imparato . Yanma si può evolvere in Yanmega dopo aver imparato Forzantica .

si può evolvere in dopo aver imparato . Piloswine si può evolvere in Mamoswine dopo aver imparato Rotolamento .

si può evolvere in dopo aver imparato . Basculin si può evolvere in Basculegion dopo essersi danneggiato con Sdoppiatore per 300 volte.

si può evolvere in dopo essersi danneggiato con per 300 volte. Qwilfish si può evolvere in Overqwil dopo aver usato per 20 volte Mille Fielespine come Tecnica Potente.

L’amicizia

Altri Pokémon potranno evolversi solamente dopo aver sviluppato un profondo legame nei vostri confronti. Una volta completata la missione numero 28, verrete introdotti a questa meccanica e conoscerete l’NPC che tiene traccia dei vostri progressi.

Affezionandosi a voi, Budew può evolversi in Roselia .

può evolversi in . Affezionandosi a voi, Buneary può evolversi in Lopunny .

può evolversi in . Affezionandosi a voi, Chingling può evolversi in Chimecho .

può evolversi in . Affezionandosi a voi, Cleffa può evolversi in Clefairy .

può evolversi in . Affezionandosi a voi, durante il giorno, Eevee può evolversi in Espeon .

può evolversi in . Affezionandosi a voi, durante la notte, Eevee può evolversi in Umbreon .

può evolversi in . Affezionandosi a voi, se conosce una mossa di tipo Folletto, Eevee può evolversi in Sylveon .

può evolversi in . Affezionandosi a voi, Golbat può evolversi in Crobat .

può evolversi in . Affezionandosi a voi, Muchlax può evolversi in Snorlax .

può evolversi in . Affezionandosi a voi, Pichu può evolversi in Pikachu .

può evolversi in . Affezionandosi a voi, Riolu può evolversi in Lucario .

può evolversi in . Affezionandosi a voi, Togepi può evolversi in Togetic.

I luoghi di Hisui

Ultimi ma non per importanza, quei mostri che si trasformano in zone e momenti specifici di Leggende Pokémon: Arceus. Ecco le evoluzioni che si possono verificare solamente sottostando a condizioni di questo tipo.

Eevee può evolversi in Leafeon nella Foresta Lontana (Landa Ossidiana).

può evolversi in nella (Landa Ossidiana). Magneton può evolversi in Magnezone nelle Pendici Corona .

può evolversi in nelle . Nosepass può evolversi in Probopass nelle Pendici Corona .

può evolversi in nelle . Sliggoo può evolversi in Goodra in qualsiasi luogo, a patto che stia piovendo .

può evolversi in in qualsiasi luogo, a patto che stia . Eevee può evolversi in Glaceon nella Distesa Polare (Ghiacci Candidi), vicino a un blocco di ghiaccio che si trova in una grotta.

Per concludere, nel caso il vostro obiettivo fosse quello di completare tutto il Pokédex, ecco dove trovare gli Unown di Leggende Pokémon Arceus. Inoltre, sulle pagine di Everyeye.it potete scoprire come catturare Regigigas in Leggende Pokémon Arceus, così come altri mostri più unici che rari.