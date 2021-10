Leggende Pokémon Arceus: il misterioso video in salsa horror non ha più segreti

The Pokemon Company e gli sviluppatori di Game Freak svelano il segreto dell'ultimo, criptico video di Leggende Pokémon Arceus pubblicato nei giorni scorsi con il teaser di due creature.

L'ultimo aggiornamento di Game Freak ci permette così di risolvere l'enigma rappresentato dal recente filmato in stile horror found footage, con la fittizia registrazione di un video che sembrava documentare un paesaggio della vecchia Sinnoh, conosciuta al tempo come Hisui.

Il nuovo trailer confezionato dagli autori giapponesi conferma le teorie della community e svela lo Zorua e lo Zoroark di Hisui: "Qualche giorno fa, un ricercatore ha scoperto un misterioso video sulla regione di Hisui. Grazie al vostro contributo, il Professor Oak è riuscito a ricostruirlo ed è possibile vedere lo Zorua di Hisui e lo Zoroark di Hisui! Nonostante abbia un'aria spaventosa, lo Zoroark di Hisui sembra avere un atteggiamento protettivo nei confronti dello Zorua di Hisui. Cos'altro possiamo scoprire su questi Pokémon?".

L'uscita di Leggende Pokémon Arceus è prevista per il 28 gennaio 2022, rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Prima di lasciarvi al video in apertura d'articolo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche un approfondimento sui Pokemon Regali di Leggende Pokémon Arceus.