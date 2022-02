Leggende Pokémon Arceus e Nintendo Switch dominano la classifica giapponese

Senza destare troppa sorpresa, è ancora una volta Nintendo a dominare le classifiche di vendita in Giappone, sia ul versante software che quello hardware. La grande N è reduce da una settimana particolarmente positiva dettata dall'esordio di Leggende Pokémon Arceus, capace di vendere 1.4 milioni di copie nel giro di 3 giorni dal lancio.

Leggende Pokémon Arceus è affiancato sul podio da Mario Party Superstars in seconda posizione e Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente al terzo posto. A dirla tutta, l'intera top 10 della classifica software è a marchio Nintendo, come potete osservare di seguito:

[NSW] Pokemon Legends: Arceus – 1,424,657 / NEW [NSW] Mario Party Superstars – 19,169 / 833,192 [NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl – 14,951 / 2,483,102 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 13,064 / 4,400,203 [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 12,986 / 4,739,797 [NSW] Minecraft – 10,663 / 2,496,078 [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 8,695 / 7,166,966 [NSW] Ring Fit Adventure – 7,733 / 3,059,839 [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain – 7,127 / 237,549 [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! – 6,749 / 2,584,176

I numeri diffusi da Famitsu ci dicono inoltre che è sempre Nintendo Switch a confermarsi come la console più venduta nel Paese del Sol Levante. La piattaforma ibrida ha beneficiato di un boost ulteriore nelle vendite proprio grazie alla pubblicazione di Leggende Pokémon Arceus.

Switch OLED – 46,94 Switch – 32,331 Switch Lite – 19,800 PS5 – 21,871 PS5 Digital Edition – 1,468 Xbox Series X – 1,098 Xbox Series S – 598 New 2DS LL – 267 PS4 – 11

PlayStation 5 si conferma come la console next-gen più diffusa in terra nipponica, ma il gap con la famiglia di console Switch è ancora evidente (c'è da tenere in considerazione anche la difficoltà produttiva di Sony). Il presidente Shuntaro Furukawa ha affermato che Nintendo Switch è soltanto a metà del ciclo vitale.