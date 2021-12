Leggende Pokémon Arceus non avrà numerose feature della serie? Nuovi rumor

Leggende Pokémon Arceus è il primo titolo di punta Nintendo per il 2022, atteso per il prossimo 28 gennaio su Switch. L'ambientazione nel passato promette diverse novità in termini di meccaniche per questo atipico episodio, nonostante molti elementi di gameplay siano ancora avvolte nel mistero.

Il leaker Riddler Khu, da sempre molto attivo quando si tratta di fare anticipazioni sui giochi Pokémon, avrebbe tuttavia scoperto alcuni dettagli sul prossimo titolo di Game Freak, che potrebbe essere privo di diverse caratteristiche solitamente molto apprezzate dai fan, oltre a presentare caratteristiche potenzialmente controverse.

Ad esempio, sembra che sarà possibile catturare Arceus, il principale Pokémon Leggendario del gioco, soltanto dopo aver completato il Pokédex, richiedendo quindi ai giocatori parecchio tempo prima di incontrare la creatura divina. Ricordiamo a tal proposito che lo stesso Riddler Khu aveva rivelato in precedenza che Leggende Pokémon Arceus sarà il gioco più lungo della saga. Oltre a presentare un nuovo sistema di statistiche, inoltre, sembra che in questo spin-off i Pokémon non avranno abilità e non potranno portare oggetti con sé, come già accaduto in Pokémon Let's Go Pikachu & Eevee.

Ancora, non sarà possibile far accoppiare i Pokémon e generare così Uova, mentre gli scontri con i Pokémon Leggendari saranno molto impegnativi, così come sarà assai difficile trovare allo stato selvatico alcuni mostriciattoli. Bisogna sottolineare che si tratta di rumor non ufficiali, dunque da prendere con le pinze, tuttavia tali voci hanno creato una spaccatura nella community, che non sembra vedere di buon occhio i vari cambiamenti che Game Freak potrebbe aver implementato all'interno del gioco.

In attesa della sua uscita, ricordiamo che è già stato svelato come catturare Darkrai in Leggende Pokémon Arceus, che richiede di aver all'interno della propria Switch almeno un file di salvataggio relativo a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente.