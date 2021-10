Leggende Pokémon Arceus potrebbe non essere un vero open world

A pochi mesi al lancio di Leggende Pokémon Arceus, fissato alla fine di gennaio 2022, Nintendo ci ha offerto un nuovo sguardo sul gioco con un nuovo trailer incentrato sui Pokémon Regali, che per colpa di un raro fenomeno della regione di Sinnoh possono entrare in uno stato Incollerito e diventando incredibilmente difficili da affrontare

Il filmato in questione ha tuttavia generato anche altri spunti interessanti. L'esperto di Pokémon Joe Merrick, ad esempio, ha avanzato dei forti dubbi sulla natura open world del titolo. Leggende Pokémon Arceus è stato presentato come un gioco a mondo aperto, ma sembra che dal trailer si evinca tutt'altro: "Sta diventando sempre più chiaro che Leggende Pokémon Arceus potrebbe non offrire un open world vero e proprio, bensì delle aree separate come quelle presenti in giochi come Xenoblade Chronicles 2 e Monster Hunter".

Come prova della sua teoria, Merrick ha condiviso due screenshot della mappa estrapolati dal trailer. L'area di gioco sembra effettivamente divisa in più sezioni, presumibilmente separate da un caricamento. Per l'esperto, in realtà, non si tratta di un difetto, bisogna tuttavia specificare che Nintendo e Game Freak non hanno ancora commentato la scoperta.

In attesa di informazioni ufficiali, vi ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus verrà pubblicato esclusivamente su Nintendo Switch il 28 gennaio 2021.