Leggende Pokémon Arceus: le novità di gameplay spiegate per bene da Cydonia

A pochi giorni dall'inizio di quella che si preannuncia come una vera e propria rivoluzione dei giochi principali dei Pokémon, Francesco "Cydonia" Cilurzo è intervenuto sul canale Twitch di Everyeye per parlarci delle principali novità di gameplay di Leggende Pokémon: Arceus.

Prendendo spunto dal recente video gameplay esteso di Leggende Pokémon: Arceus in italiano, Cydonia ha imbastito una chiacchierata di due ore analizzando i tratti salienti di un gioco di ruolo che promette un approccio open map, esplorazione e lotte senza soluzione di continuità e una narrazione che accompagnerà gli allenatori alla scoperta di un mondo davvero minaccioso per gli esseri umani.

Il nostro esperto ci ha parlato della differenza tra gli Incarichi (missioni chiave della campagna) e le Richieste (queest opzionali), del nuovo Arceus Phone e del Villaggio Giubilo, senza mancare di esprimere qualche giudizio sul comparto tecnico, che non sembra ancora convincere del tutto. Se vi siete persi la messa in onda originale, potete recuperare tranquillamente guardando la replica di due ore allegata in cima a questa notizia. Nel caso non dovesse bastarvi, sappiate che tra le nostre pagine trovate anche l'anteprima di Leggende Pokémon: Arceus firmata da Cydonia. La data di lancio del gioco, ricordiamo, è fissata per il 28 gennaio 2022, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch.