Leggende Pokémon Arceus annunciato, arriva nel 2022 su Nintendo Switch

Nel corso del Pokémon Presents che si è appena concluso sono stati annunciati ben due titoli legati a Pokémon e in arrivo nei prossimi mesi in esclusiva su Nintendo Switch. Proprio come anticipato dai rumor delle ultime ore, uno di questi è Leggende Pokémon: Arceus.

Si tratta di un capitolo ambientato nella Sinnoh del passato e in cui i giocatori si ritroveranno ad esplorare luoghi molto diversi da come li ricordavano e in cui i Pokémon si aggirano liberamente. Le meccaniche di gioco sembrano riprendere quelle dei principali episodi della serie, con tanto di possibilità di catturare creature con le Poké Ball e affrontarle in combattimenti a turni. Sembra inoltre vi sia un qualche tipo di meccanica stealth attraverso la quale si potranno cogliere di sorpresa le creature nell'open world, magari per avere qualche tipo di vantaggio in combattimento.

Per quello che riguarda gli starter, in questo caso non vi saranno creature inedite: il vostro allenatore verrà infatti chiamato a scegliere un Pokémon iniziale tra Rowlet, Cyndaquil ed Oshawott. Nel gioco sarà inoltre presente Acreus, un imponente Pokémon leggendario che sembra avere un ruolo di fondamentale importanza non solo in questo capitolo ma nell'intera lore della serie.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio del titolo, vi ricordiamo che la sua uscita è prevista per i primi mesi del 2022 in esclusiva su Nintendo Switch.