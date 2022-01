Leggende Pokemon Arceus, occhio agli spoiler! L'esclusiva Switch è già su Youtube e Twitch

Dopo il leak del Pokedex di Leggende Pokemon Arceus, il rischio spoiler aumenta inesorabilmente con la, da parte di diversi streamer su YouTube e Twitch, di lunghi video gameplay tratti dalla prossima avventura di Game Freak attesa al lancio su Nintendo Switch per il 28 gennaio.

Su segnalazione della redazione di MyNintendoNews apprendiamo infatti che alcuni creatori di contenuti, incuranti delle conseguenze delle loro azioni, stanno attingendo ai portali di ROM illegali per poter condividere delle lunghe sequenze di gameplay emulando su PC i dati estrapolati dalle copie già in vendita di Leggende Pokemon Arceus.

Le attività di questo streamer, naturalmente, moltiplicano il rischio di incappare in fastidiosi spoiler sulla trama (ma non solo), di conseguenza invitiamo tutti coloro che stanno attendendo con impazienza l'uscita di Leggende Pokemon Arceus a prestare particolare attenzione agli streaming su Twitch, ai video gameplay che stanno comparendo su YouTube e ad ogni post social o topic "sospetto" su forum come Reddit e ResetEra.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi rimandiamo al nostro speciale di Leggende Pokemon Arceus tra neofiti e Pokefan a firma di Cristina Bona, con tanti spunti di riflessione sul nuovo corso intrapreso da Game Freak per accogliere a braccia aperte la prossima generazione di appassionati e soddisfare i gusti e le esigenze degli Allenatori di lungo corso.