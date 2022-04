Leggende Pokemon Arceus è in offerta a 49.98 euro da GameStop

Nuova promo di GameStop dedicata al mondo Nintendo: fino al 4 maggio 2022, Leggende Pokemon Arceus per Nintendo Switch è in sconto a 49.98 euro invece di 60.98 euro, normale prezzo di listino del gioco al pubblico. Una bella occasione per acquistare uno dei giochi Pokemon più amati e venduti degli ultimi anni.

Fino al 4 maggio è possibile anche prenotare Pokemon Scarlatto e Violetto in bundle a 99.98 euro invece di 121.96 euro, con oltre venti euro di risparmio sull'acquisto di entrambi i giochi, in uscita a fine anno. Inoltre vi segnaliamo che Pokemon Diamante e Pokemon Perla sono in offerta a 49.98 euro l'uno, stesso prezzo per Pokemon Spada e Scudo, sconti validi fino ad esaurimento scorte e per un periodo limitato.

Le promozioni Nintendo targate GameStop però non finiscono qui, acquistando Nintendo Switch a 339.98 euro o Nintendo Switch Lite a 259.98 euro potrete aggiungere al bundle un gioco a scelta tra Pokemon Spada, Pokemon Scudo, Pokemon Diamante Lucente, Pokemon Perla Splendente e Leggende Pokemon Arceus.

Trovate queste e tante altre offerte nel nuovo volantone GameStop di aprile 2022 con le migliori promo per risparmiare sull'acquisto di videogiochi, console, accessori, gadget e merchandising tra cui giochi di carte collezionabili ed i celebri Funko Pop!