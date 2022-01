Leggende Pokémon Arceus: l'opera di LRNZ è stata venduta all'asta per beneficenza

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato della splendida stampa a tema Leggende Pokémon Arceus ad opera di LRNZ, artista italiano che l'ha realizzata con l'obiettivo di venderla all'asta e donare il ricavato in beneficenza. Come potete immaginare, la stampa ha immediatamente trovato un acquirente e la cifra accumulata è notevole.

L'asta in questione è stata effettuata su eBay, il celebre portale sul quale il pezzo di LRNZ è stato venduto per circa 1.500 euro. L'iniziativa ha però coinvolto anche la vendita sul sito di altri oggetti a tema Leggende Pokémon Arceus, tra i quali troviamo anche una copia del gioco autografata da Francesco "Cydonia" Cilurzo. La vendita della stampa e degli oggetti ha permesso di ricavare un totale di 1.807 euro che sono poi stati donati in favore di Make-A-Wish Italia Onlus, organizzazione non-profit che si occupa di realizzare i desideri di bambini dai 3 ai 17 anni. Insomma, l'iniziativa legata all'esclusiva Nintendo Switch è stata un grande successo.

Prima di lasciarvi all'immagine della splendida stampa realizzata da LRNZ per questa iniziativa a scopo benefico, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Leggende Pokémon Arceus a cura di Cydonia.