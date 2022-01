In Leggende Pokémon Arceus ci saranno le palestre?

Nonostante manchi ancora qualche giorno al suo debutto, che ricordiamo avverrà il 28 gennaio 2022, Leggende Pokémon: Arceus ha già dimostrato di avere il potenziale utile a rivoluzionare la serie a cui appartiene. Ma viste le novità ideate per l’occasione, nel gioco troveranno spazio le classiche palestre Pokémon? Ecco la risposta a questa domanda.

Essendo ambientata nell’antica Sinnoh, quando ancora non esisteva niente del genere, l'ultima fatica di Game Freak non presenterà le solite palestre a cui si è abituati. Tuttavia, malgrado i pochi dettagli forniti a riguardo, è chiaro che quel tipo di sfida non cesserà di esistere grazie ai cosiddetti allenatori Capitani: avversari molto abili e altrettanto motivati a vegliare su Pokémon rari e unici nel loro genere. Sconfiggere questi guardiani sarà anche l’unico modo per poter catturare i mostri in questione, tra i quali non mancheranno esemplari capaci di agevolare l’esplorazione di tutta Hisui.

