Leggende Pokemon Arceus è quasi da Perfect Score su Famitsu

Se in Occidente l'accoglienza riservata dalla stampa a Leggende Pokemon Arceus non è stata sempre brillante, in Oriente il gioco di Game Freak sembra aver avuto una sorte diversa arrivando a sfiorare il Perfect Score su Famitsu.

Grazie ai consueti leak di Gematsu (Famitsu esce nelle edicole giapponesi ogni giovedì) scopriamo che il nuovo numero della rivista contiene le recensioni di Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream, Life is Strange True Colors e Leggende Pokemon Arceus.

Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream si porta a casa un discreto 32/40 (8/8/8/8), ottimi voti anche per Life is Strange True Colors premiato con 35/40 (9/9/8/9) ma è Leggende Pokemon Arceus a stupire con due 10 pieni e due 9 per un totale di 38/40, dunque a soli due punti dall'agognato Perfect Score (40/40).

Leggende Pokemon Arceus ha venduto quasi due milioni di copie in Giappone e sta dominando le classifiche di molti paesi, il gioco ha venduto più di sei milioni di copie nella prima settimana ed i numeri sono in continuo aumento, Leggende Pokemon Arceus ha debuttato al primo posto in Gran Bretagna e sta mantenendo questa posizione da ben tre settimane nonostante "l'attacco" di titoli molto attesi come Dying Light 2.