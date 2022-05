Leggende Pokémon Arceus: Poké Ball e strumenti diventano set LEGO fan made

Mentre Leggende Pokémon: Arceus rivaleggia con Elden Ring nelle classifiche di vendita internazionali, un gruppo di appassionati di mattoncini LEGO presenta una simpatica serie di creazioni a tema.

Il LEGO User Group OrangeTeam LUG, importante community italiana riconosciuta ufficialmente da LEGO, ha infatti realizzato i modelli di alcuni strumenti presenti nel titolo di Game Freak. Grazie agli iconici mattoncini danesi, gli ingegnosi videogiocatori hanno ricreato gli "strumenti del mestiere" utilizzati dal protagonista di Leggende Pokémon: Arceus.



Le creazioni realizzate dall'OrangeTeam LUG, in particolare, raffigurano strumenti classici come Ghicocca e Poké Ball, ma anche le più complesse Mega Ball e Ultra Ball. Consapevoli della crescente passione per i LEGO che anima la community videoludica, il gruppo di creativi ha deciso di rendere disponibile online un manuale gratis per la costruzione dei set LEGO raffigurante una Poké Ball. La realizzazione della piccola costruzione richiede l'utilizzo di circa 400 mattoncini colorati, per una sfida adatta ad ogni età e che richiede indicativamente un'ora di tempo per essere portata a termine. A partire dal modello della Poké Ball, gli utenti più creativi potranno poi cercare di ricreare a loro volta gli altri strumenti tratti dall'immaginario di Leggende Pokémon: Arceus.



Esordito nel corso del mese di gennaio 2022, il titolo Game Freak, lo ricordiamo, è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.