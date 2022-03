Leggende Pokémon Arceus: quanti Pokédollari servono per ampliare il borsello?

In giro per la regione di Hisui in Leggende Pokèmon Arceus è possibile raccogliere una gran quantità di oggetti diversi che possono servire per costruire oggetti o per potenziare/curare le creature presenti nella nostra collezione. A tal proposito, è molto importante potenziare il borsello per ampliarne la capacità: ma quanto costa farlo?

All'inizio dell'avventura, il borsello del protagonista ha una capacità massima di 20 oggetti diversi, ma è possibile spendere i Pokédollari accumulati nel corso dell'avventura per aumentare gli slot fino a 59. Per farlo, basta parlare con Crescenzo, il personaggio che si trova al piano terra della base del Team Galassia, al Villaggio Giubilo. Parlando con questo NPC, vi verrà chiesto di pagare una cifra sempre più alta per aggiungere uno slot al borsello: sarà possibile ripetere questo procedimento per 39 volte, fino a raggiungere la capacità massima.

Ecco di seguito l'elenco completo dei potenziamenti disponibili per il borsello e il relativo costo:

1° Slot - Prezzo: 100 Pokédollari

2° Slot - Prezzo: 200 Pokédollari

3° Slot - Prezzo: 300 Pokédollari

4° Slot - Prezzo: 400 Pokédollari

5° Slot - Prezzo: 500 Pokédollari

6° Slot - Prezzo: 1.000 Pokédollari

7° Slot - Prezzo: 1.500 Pokédollari

8° Slot - Prezzo: 2.000 Pokédollari

9° Slot - Prezzo: 2.500 Pokédollari

10° Slot - Prezzo: 3.000 Pokédollari

11° Slot - Prezzo: 4.000 Pokédollari

12° Slot - Prezzo: 5.000 Pokédollari

13° Slot - Prezzo: 6.000 Pokédollari

14° Slot - Prezzo: 7.000 Pokédollari

15° Slot - Prezzo: 8.000 Pokédollari

16° Slot - Prezzo: 9.000 Pokédollari

17° Slot - Prezzo: 10.000 Pokédollari

18° Slot - Prezzo: 12.000 Pokédollari

19° Slot - Prezzo: 14.000 Pokédollari

20° Slot - Prezzo: 16.000 Pokédollari

21° Slot - Prezzo: 18.000 Pokédollari

22° Slot - Prezzo: 20.000 Pokédollari

23° Slot - Prezzo: 23.000 Pokédollari

24° Slot - Prezzo: 26.000 Pokédollari

25° Slot - Prezzo: 30.000 Pokédollari

26° Slot - Prezzo: 40.000 Pokédollari

27° Slot - Prezzo: 50.000 Pokédollari

28° Slot - Prezzo: 60.000 Pokédollari

29° Slot - Prezzo: 80.000 Pokédollari

30° Slot - Prezzo: 100.000 Pokédollari

31° Slot - Prezzo: 150.000 Pokédollari

32° Slot - Prezzo: 200.000 Pokédollari

33° Slot - Prezzo: 250.000 Pokédollari

34° Slot - Prezzo: 300.000 Pokédollari

35° Slot - Prezzo: 400.000 Pokédollari

36° Slot - Prezzo: 500.000 Pokédollari

37° Slot - Prezzo: 600.000 Pokédollari

38° Slot - Prezzo: 800.000 Pokédollari

39° Slot - Prezzo: 1.000.000 Pokédollari

Questo significa che per avere un borsello con 59 slot dovrete sborsare un totale di 4.749.500 Pokédollari, una cifra particolarmente elevata. Se non avete la possibilità di spendere tanto, potete sempre depositare gli oggetti in eccesso nel baule, che può ospitare senza limitazioni qualsiasi elemento presente nel vostro borsello.

Avete già letto dei nuovi codici di marzo per ricevere Ultra Ball e Caramelle Rare gratis in Leggende Pokémon Arceus?