Leggende Pokémon Arceus: quanti Pokemon ci sono esattamente?

Con l’uscita programmata in veste di esclusiva Nintendo Switch per il 28 gennaio 2022, i giocatori hanno iniziato a mostrarsi impazienti di poter finalmente esplorare Hisui, l’enorme regione che farà da sfondo al nuovo Leggende Pokémon: Arceus. Ma sappiamo già quanti saranno i mostri catturabili all’interno dell’opera targata Game Freak?

Al momento, in mancanza di dati ufficiali, non si conosce il numero esatto di Pokémon presenti nel gioco. Le uniche certezze derivano infatti dal materiale promozionale divulgato finora, con immagini e trailer che hanno mostrato circa un centinaio di esemplari diversi, alcuni dei quali creati appositamente in vista di questa nuova esperienza. Tra le new entry è il caso di ricordare Pokémon quali Wyrdeer o Basculegion, che se cavalcati permetteranno di setacciare ogni bioma che compone Hisui. A tal proposito, ecco quali saranno le ambientazioni presenti in Leggende Pokémon Arceus.

In conclusione, parlando per ipotesi e sapendo che Hisui non è altro che l’antica Sinnoh, potremmo aspettarci una prevalenza di Pokémon appartenenti alla quarta generazione, ma occorrerà aspettare altro tempo prima di eventuali conferme o smentite. Fino ad allora, per ingannare l’attesa, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare un’analisi approfondita del più recente video gameplay di Leggende Pokémon Arceus.