Leggende Pokémon Arceus: quali sono i nuovi Pokémon e le forme di Hisui?

Leggende Pokémon Arceus cambia radicalmente le carte in tavola e ci porta a caccia di Pokémon nel passato, quando la regione di Sinnoh vista in Diamante e Perla era ancora nota con il nome di Hisui. Tantissimi mostriciattoli ben noti faranno la loro comparsa nella nuova avventura per Nintendo Switch, e non mancheranno nuove creature.

Quali sono i nuovi Pokémon presenti in Leggende Pokémon Arceus? Il titolo sviluppato da Game Freak non solo offre alcune creature completamente inedite, ma presenta anche varie Forme di Hisui proseguendo quindi con una tradizione, quella delle versioni alternative regionali dei vecchi Pokémon, introdotta in Pokémon Sole e Luna. I mostri inediti sono tutti nuove evoluzioni di creature provenienti dalle precedenti generazioni, ad eccezione di un inedito Pokémon Leggendario. Ecco i nuovi Pokémon:

Kleavor, evoluzione di Scyther

Overqwil, evoluzione di Qwilfish di Hisui

Sneasler, evoluzione di Sneasel di Hisui

Ursaluna, evoluzione di Ursaring

Wyrdeer, evoluzione di Stantler

Basculegion, evoluzione di Basculin

Enamorus, nuovo Pokémon Leggendario

In aggiunta, diversi Pokémon godono delle proprie versioni regionali, ai quali si aggiungono le forme originali dei leggendari Dialga e Palkia: ecco tutti i Pokémon che godono di una Forma di Hisui:

Decidueye

Typhlosion

Samurott

Growlithe

Arcanine

Voltorb

Electrode

Qwilfish

Sneasel

Lilligant

Zorua

Zoroark

Braviary

Avalugg

Sliggoo

Goodra

Dialga

Palkia

Non perdetevi la nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus per scoprire tutti i dettagli sul nuovo gioco. Ecco inoltre cosa cambia tra Tecnica Rapida e Tecnica Potente in Leggende Pokémon Arceus.