Leggende Pokémon Arceus e Pokémon Shiny perduti: il tradimento dell'auto-save!

Al momento, sono oltre 12 milioni le copie vendute di Leggende Pokémon: Arceus, ultima avventura inedita proposta agli appassionati della celebre saga di casa Game Freak.

Con l'esclusiva Nintendo Switch, i PokéFan hanno potuto confrontarsi con una serie di funzionalità mai testate nella serie principale, come la possibilità di muoversi in tempo reale durante gli scontri tra Pocket Monster. In Leggende Pokémon: Arceus, ha inoltre trovato spazio l'implementazione delle funzioni di auto-salvataggio, ormai diffuse in maniera capillare nell'universo videoludico. Tale caratteristica, tuttavia, si è rivelata alquanto dannosa per un videogiocatore a caccia di creature Shiny.

L'appassionato di Pokémon "Ban4Ligma" ha infatti condiviso su Reddit una sua recente disavventura. Dopo aver trascorso diverso tempo tra le lande di Hisui a caccia di varianti Cromatiche dei suoi Pokémon preferiti, l'Allenatore si è infatti trovato di fronte un esemplare Shiny di Froslass. L'apparizione della creatura di tipo Ghiaccio/Spettro è tuttavia stata funestata dall'auto-salvataggio, intervenuto proprio nel momento in cui Froslass decideva di abbandonare l'arena. Nonostante il pronto ricorso alle Impostazioni di gioco per disattivare la funzione, Ban4Ligma ha dovuto rinunciare alla possibilità di aggiungere lo Shiny alla propria squadra!

Per evitare di incorrere in questi spiacevoli incidenti, vi ricordiamo che potete fare affidamento sulla ricca guida a Leggende Pokémon: Arceus, firmata dal nostro Giovanni Panzano.