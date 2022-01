Leggende Pokemon Arceus: ultimi giorni per il preordine a prezzo scontato da Gamelife

Leggende Pokemon Arceus sta per arrivare, sono questi gli ultimissimi giorni per prenotare il gioco a prezzo scontato da Gamelife e ricevere in omaggio il bonus preordine DLC Completo Garchomp.

Potete prenotare Leggende Pokemon Arceus a 55 euro invece di 61 euro, inoltre con il preordine avrete accesso al costume Completo Garchomp. Gamelife specifica che "l'offerta è valida fino ad esaurimento scorte. Eventuali gadget e codici dlc verranno consegnati il giorno dell'uscita del gioco al momento dell'acquisto. Offerta valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco, prenotando il gioco. Alcune restrizioni potrebbero essere applicate."

Una bella occasione per prenotare Leggende Pokemon Arceus, disponibile dal 28 gennaio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch. Con questo gioco, Game Freak vuole portare una ventata d'aria fresca alla sua celebre serie, Leggende Pokemon Arceus dovrebbe essere solamente il primo di una serie di titoli dedicati a Pokemon Leggendari e altre creature ma non abbiamo ancora certezze in merito al futuro del brand.

Game Freak è impegnata ora ad apportare gli ultimi ritocchi a Leggende Pokemon Arceus in vista dell'uscita, ricordatevi che la promozione di Gamelife è valida fino al giorno prima dell'uscita del gioco, il codice per scaricare il Completo Garchomp verrà consegnato il giorno del lancio al momento dl ritiro in negozio.