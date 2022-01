Leggende Pokémon Arceus è un prequel, un sequel o un gioco nuovo?

Nonostante manchino pochi giorni al debutto sul mercato, che ricordiamo essere fissato per il 28 gennaio 2022, i giocatori in attesa di Leggende Pokémon: Arceus potrebbero ancora nutrire dubbi sulla natura dell’esperienza. L’esclusiva per Nintendo Switch sarà un prequel, un sequel o un gioco del tutto nuovo? Ecco la risposta a questa domanda.

Essendo ambientata a Hisui, la regione che è stata confermata essere l’antica Sinnoh, l’opera di Game Freak può considerarsi un prequel dei videogiochi Pokémon di quarta generazione: Diamante, Perla e Platino. Inoltre, visto il coinvolgimento dell'essere misterioso noto con il nome di Creatura Originaria, è probabile che il titolo vada anche ad approfondire la mitologia che fa da sfondo al celebre franchise, offrendo una finestra sugli eventi del passato che portarono alla formazione del macrocosmo Pokémon. A proposito di questo, nel caso voleste approfondire ulteriormente l’argomento, vi invitiamo a scoprire quello che sappiamo del mostro che dà il nome a Leggende Pokémon Arceus.

Per concludere – aspettando l’analisi dettagliata che avverrà in fase di recensione – vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare una corposa anteprima di Leggende Pokémon Arceus, nella quale il nostro esperto Francesco "Cydonia" Cilurzo ha esaminato gli aspetti salienti del più recente video gameplay mostrato.