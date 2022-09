Leggende Pokémon Arceus ricreato in Minecraft: il lavoro dei fan è impressionante

All'interno di Minecraft siamo abituati a vedere le creazioni dei fan più disparate ed incredibili. Si pensi ad esempio al castello di Hogwarts ricreato in Minecraft, una creazione impressionante che ha richiesto ben sei anni di lavoro ad un fan. Ma c'è chi si è spinto ancora oltre ricreando un intero gioco Pokémon.

Un server del titolo firmato Mojang, The KleavorMC, è stato completamente riadattato per ospitare al suo interno l'intera regione di Hisui vista in Leggende Pokémon Arceus, apprezzato spin-off della serie Nintendo pubblicato su Nintendo Switch a gennaio 2022. Il lavoro dei modder non si limita ad una semplice replica della mappa, ma è ancora più ampio ed impressionante in quanto imita in maniera fedele e credibile l'intero gioco sviluppato da Game Freak.

All'interno del server, infatti, sono presenti l'avventura principale, le attività secondarie, la trama, i dialoghi, gli NPC ogni location, i collezionabili e persino tutti i Pokémon del gioco. Ognuna di questa feature è stata interamente ricreata a suon di blocchi, con i creatori che hanno messo così tanti contenuti ripresi dall'opera originale che sarà possibile perdersi per ore intere all'interno del server apposito, il primo ad offrire una riproduzione così fedele di Leggende Pokémon Arceus.

E se già questo lavoro è degno di nota, c'è anche chi vuole far divenire realtà un sogno apparentemente impossibile: ricreare la mappa di Zelda Breath of the Wild in Minecraft, un lavoro mastodontico già cominciato ma che richiederà almeno un altro intero anno prima di essere portato a compimento.