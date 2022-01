Leggende Pokémon Arceus, ancora rumor: tanta azione, Boss Fight e forme di Hisui

A breve distanza dalla diffusione degli ultimi rumor su Leggende Pokémon: Arceus, è già tempo di ulteriori indiscrezioni per il prossimo capitolo della serie Game Freak.

In particolare, una serie di noti insider legati al mondo dei Pocket Monster riferisce di un titolo molto più votato all'azione rispetto alla tradizione della saga. Una svolta che potrebbe addirittura rendere Leggende Pokémon: Arceus "complesso" per coloro che non hanno familiarità con il genere Action. L'esclusiva Nintendo includerebbe persino un sistema di Boss Fight, che coinvolgerebbe le creature Leggendarie della regione di Hisui. Tra queste ultime, si citano espressamente Dialga e Palkia, Pocket Monster già noti a chi si è avventurato nei precedenti Pokémon Perla e Pokémon Diamante.



Si riferisce poi di ulteriori Forme di Hisui, rispetto a quanto già annunciato da Game Freak. Dettaglio particolarmente interessante, sembrerebbero essere previste anche varianti regionali di Decidueye, Typhlosion e Samurott, ovvero le evoluzioni finali dei tre Starter di Leggende Pokémon: Arceus. Forme alternative sarebbero poi previste per Sneasel e Ursaring. Addirittura, in rete sta circolando un'immagine raffigurante anche i nuovi Tipi previsti per le Forme di Hisui: potete visionarla direttamente in calce a questa news.



Al momento, lo ricordiamo, stiamo ovviamente parlando di dettagli non verificati: per scoprirne l'eventuale attendibilità, dovremo attendere di poter varcare la regione di Hisui in Leggende Pokémon: Arceus.