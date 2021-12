Leggende Pokémon Arceus, il gioco più lungo della saga: obiettivi e Shiny nei nuovi rumor

Dopo il trionfante debutto di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente, è tempo di volgere lo sguardo alla prossima avventura Pokémon in dirittura di arrivo su Nintendo Switch.

A partire dal prossimo gennaio 2022, sarà infatti tempo per gli Allenatori di avventurarsi nella Sinnoh del passato, per dedicarsi alla compilazione del primo Pokédex della regione. Nell'attesa dell'esordio dell'inedita produzione Game Freak, non mancano in rete indiscrezioni e rumor, alcuni dei quali provenienti da fonti che in passato si sono dimostrate effettivamente in possesso di anticipazioni corrette in merito alla serie dei Pocket Monster.

Tra queste ultime troviamo l'insider Riddler Khu, che dalle pagine del proprio account Twitter riferisce che Leggende Pokémon: Arceus sarà probabilmente il capitolo più lungo mai esordito nella saga. Secondo quanto riportato dall'insider, infatti, i giocatori avranno bisogno di molte ore per raggiungere i titoli di coda e per riuscire, a quanto pare, a soddisfare l'obiettivo di catturare lo stesso Arceus. In aggiunta, con la necessità di completare il Pokédex di Hisui, gli Allenatori avranno di fronte un'esperienza alquanto impegnativa.



Sempre secondo Rhu, Leggende Pokémon: Arceus chiederà inoltre agli avventurieri di prestare particolare attenzione alla gestione del proprio inventario. Bacche e altri item sarebbero infatti alquanto scarsi, senza contare la necessità di raccogliere materiali per creare le proprie Poké Ball tramite il nuovo sistema di crafting. Ad aiutare un'oculata gestione, riporta l'insider, contribuirà se non altro la possibilità di espandere il proprio zaino nel corso dell'avventura. Infine, sul fronte del gameplay, Rhu segnala il ritorno dei Pokémon Shiny, che appariranno sgargianti nell'open world. Questi ultimi, tuttavia, dovrebbero avere un atteggiamento differente dalle altre creature della stessa specie, con una maggiore tendenza a darsi alla fuga alla vista del giocatore.



Al momento, lo ricordiamo, stiamo parlando di semplici rumor, ma potrebbe non mancare troppo tempo all'eventuale conferma di tali dettagli: l'esordio del gioco Game Freak su Nintendo Switch è infatti in programma per il 28 gennaio 2022. Nell'attesa, potete dare uno sguardo ai nuovi Pokémon in arrivo con Leggende Pokémon: Arceus.