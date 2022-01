Leggende Pokémon Arceus sbanca in UK: superati FIFA, Uncharted...e Mario Kart!

A quanto pare, il mercato videoludico britannico ha accolto un incredibile numero di PokéFan, pronti a dedicarsi alla scoperta dell'intero Pokédex di Leggende Pokémon: Arceus.

A confermarlo, sono i dati di vendita relativi alla settimana appena trascorsa, che vedono il titolo Game Freak ampiamente in testa alla classifica. Da solo, Leggende Pokémon: Arceus ha infatti assorbito oltre la metà delle vendite videoludiche retail realizzate in UK negli ultimi sette giorni! Tali volumi hanno reso l'avventura il quarto lancio più grande di sempre per un titolo della serie Pokémon in Gran Bretagna.



Il trionfale debutto di Leggende Pokémon: Arceus ha messo in ombra FIFA 22, che scende al terzo gradino del podio, mentre l'immortale Mario Kart 8: Deluxe resta ancorato alla seconda posizione. Sul fronte dei nuovi ingressi in classifica, spazio anche a Nathan Drake, con l'arrivo della versione PS5 e PC di Uncharted 4 e Uncharted: L'Eredità Perduta, tramite la raccolta Uncharted: L'Eredità dei Ladri, che ha debuttato in quinta posizione.



Di seguito, vi riportiamo la Top 10 settimanale completa:

Leggende Pokémon: Arceus; Mario Kart 8: Deluxe; FIFA 22; Animal Crossing: New Horizons; Uncharted: L'Eredità dei Ladri Collection; The Legend of Zelda: Breath of the Wild; Minecraft (versione Nintendo Switch); Call of Duty: Vanguard; Grand Theft Auto V; Just Dance 2022;

Ricordiamo che i dati qui presentati non tengono conto delle vendite realizzate sul mercato digitale.