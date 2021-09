Leggende Pokémon Arceus: uno sguardo ai Pokemon Regali nel nuovo video

Gli sviluppatori di Game Freak confezionano un nuovo video di Leggende Pokémon Arceus che ci permette di respirare le atmosfere dell'avventura a mondo aperto e di incontrare i Pokemon Regali, le creature con cui avremo modo di entrare in contatto allontanandoci dalla base del Villaggio Giubilo.

Il filmato propostoci dalla software house giapponese e dai vertici di The Pokémon Company riapre così una finestra sulla colorata dimensione free roaming di Leggende Pokémon Arceus per farci ammirare delle scene di gameplay inedite incentrate, appunto, sui Pokemon Regali e sulle attività da svolgere per "gestirli".

Per colpa di uno strano fenomeno che attraverserà le regioni esplorabili nella nuova avventura di Game Freak, i Pokemon Regali entreranno in uno stato Incollerito e saranno incredibilmente difficili da affrontare. Uno dei compiti più delicati che ci verrà affidato dai saggi del Villaggio Giubilo sarà perciò quello di avvicinarsi a queste creature rare e di placarne la collera.

I membri delle Squadre di Ricerca riconosceranno i Pokemon Regali Incolleriti dalla loro colorazione brillante: una volta affrontati in battaglia, non basterà sconfiggerli per calmarli e riportarli allo stato normale ma bisognerà colpirli con Sferezen create appositamente per questi scontri, alternando tali attacchi ad approcci più "golosi" con l'offerta dei loro cibi preferiti.

Il lancio di Leggende Pokémon Arceus è previsto per il 28 gennaio 2022. Se volete saperne di più sull'attesa esclusiva Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale sul gameplay di Leggende Pokémon Arceus a firma di Cristina Bona.