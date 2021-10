Leggende Pokémon Arceus su Switch: le Forme di Hisui di Zorua e Zoroark nel nuovo gameplay

Le fucine digitali di Game Freak sfornano un nuovo video di Leggende Pokémon Arceus che si focalizza sulle abilità e sulle caratteristiche uniche delle Forme di Hisui di Zorua e Zoroark.

Gli Allenatori che vorranno imbarcarsi in questo nuovo viaggio per esaminare, catturare e studiare i Pokémon selvatici della Sinnoh del passato avranno infatti l'opportunità di completare il primo Pokedex di questa misteriosa regione incrociando Zorua e Zoroark nelle loro forme di Hisui.

Gli Zorua di Hisui, rinati come Spettri attraverso il potere del rancore generato dal loro esilio dalle altre regioni, reagiranno alla presenza degli esseri umani in vario modo. Incrociando lo sguardo con una di queste creature, ogni Allenatore dovrà fare appello al proprio coraggio e all'esperienza maturata per superare i loro attacchi basati sull'assorbimento del terrore delle vittime, un tratto che contribuisce a conferirgli ulteriore forza attingendo alla paura instillata nel nemico.

Anche le sfide contro gli Zoroark di Hisui saranno particolarmente difficili da completare, per via della loro ferocia e di un atteggiamento aggressivo nei confronti delle persone e degli altri Pokemon, eccezion fatta per coloro che considera suoi amici. Chiunque riesca a garantirsi la fiducia di uno Zoroark di Hisui, di conseguenza, troverà in loro degli alleati semplicemente insostituibili.

Prima di lasciarvi al nuovo video e alle relative immagini, vi ricordiamo che Leggende Pokémon Arceus è atteso al lancio per il 28 gennaio 2022. Se volete saperne di più sulla prossima esclusiva di The Pokemon Company per Nintendo Switch, sulle pagine di Everyeye.it trovate un approfondimento sui Pokemon Regali di Leggende Pokémon Arceus.