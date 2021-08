Leggende Pokémon Arceus: tante novità su gameplay e mostri nel nuovo trailer

Buona parte dell'ultimo Pokémon Presents, evento in streaming appena concluso, è stata dedicata all'attesissimo Leggende Pokémon Arceus, previsto per il prossimo anno solo su Switch.

In occasione dell'evento è stato mostrato un lungo filmato composto da numerose sequenze di gameplay che hanno permesso ai giocatori di approfondire quello che riguarda le meccaniche di gioco e la struttura della mappa. Vi ricordiamo infatti che il gioco è ambientato nella regione di Hisui, la quale diventerà solo in futuro quella che oggi conosciamo come Sinnoh. Il titolo, ambientato nel passato, propone uno stile di gioco completamente diverso, soprattutto quando si parla di esplorazione, cattura ed interazione con le creature. In Leggende Pokémon Arceus le creature sono ben visibili sulla mappa e reagiscono in maniera diversa alla presenza del giocatore, che può decidere quale tipo di approccio adottare ed evitare che il mostro si accorga della sua presenza. Grande attenzione è stata data poi alla componente esplorativa, dal momento che le creature catturate non si limiteranno ad accompagnare l'allenatore ma lo aiuteranno per spostarsi agilmente tra un luogo e l'altro o per abbattere degli ostacoli in tempo reale con un attacco. Ovviamente non mancheranno nuove creature, poiché a Hisui troveremo versioni esclusive di Pokémon noti.

Prima di lasciarvi al trailer del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche le novità annunciate per Pokemon Diamante e Perla Remake, gioco per il quale Nintendo ha creato uno Switch Lite a tema.