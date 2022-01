Leggende Pokemon Arceus: tante polemiche ma è boom di preordini su Amazon

Leggende Pokemon Arceus sta per uscire e non si può proprio dire che il nuovo gioco di Game Freak abbia lasciato indifferente il pubblico. Nonostante le critiche per una grafica sottotono, il gioco guida attualmente la classifica dei preorder su Amazon in moltissimi paesi.

Nello specifico, Leggende Pokemon Arceus è il videogioco più prenotato in Nord America, Giappone, Francia, Germania, Spagna, Italia, Gran Bretagna, Australia e Canada, tutti mercati chiave per la serie Pokemon, a testimonianza di come l'hype abbia convinto il pubblico ad effettuare il preorder prima ancora di leggere le recensioni, queste ultime disponibili solo da poche ore.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Leggende Pokemon Arceus a cura di Cydonia, ricordandovi che il gioco sarà disponibile dal 28 gennaio in esclusiva su Nintendo Switch. Nel momento in cui scriviamo il Metascore di Leggende Pokemon Arceus su Metacritic è pari a 86/100, questo valore però è destinato a cambiare (in positivo o in negativo) con l'arrivo di ulteriori pareri sul nuovo gioco di Game Freak.

Tra poche ore in ogni caso anche il pubblico potrà provare con mano Leggende Pokemon Arceus ed esprimere il proprio giudizio su questo titolo che si pone l'obiettivo di portare la seri verso nuovi orizzonti.