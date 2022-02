Leggende Pokémon Arceus: il codice per i nuovi oggetti gratis del Pokemon Day

L'avventura dell'ultimo capitolo della serie Pokémon si è ampliata a sorpresa grazie alla pubblicazione dell'aggiornamento La Nuova Alba di Hisui di Leggende Pokémon: Arceus.

Disponibile già da oggi, domenica 27 febbraio 2022, quest'ultimo ha infatti introdotte sfide inedite e contenuti gratuiti per tutti gli Allenatori. Ma non solo: contestualmente all'annuncio Game Freak ha infatti deciso di offrire agli appassionati anche un piccolo omaggio. Sin da ora e per un periodo di tempo limitato, i giocatori di Leggende Pokémon: Arceus possono riscattare in-game una serie di oggetti in regalo.

Per riscattare questo speciale set offerto da Game Freak, è sufficiente accedere alle funzioni Dono Segreto di Leggende Pokémon: Arceus. Fatto questo, si dovrà inserire l'apposito codice dedicato, che vi riportiamo di seguito: ARCEUSADVENTURE. Così facendo, i giocatori si vedranno aggiungere al proprio inventario i seguenti oggetti:

30 Ultra Ball

30 Gigaton Ball

30 Jet Ball

Una selezione interessante, che aiuterà i PokéFan a completare il Pokédex della regione di Hisui. Ricordiamo però che l'offerta sarà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato: per usufruirne, sarà necessario utilizzare il codiceTra i tanti contenuti gratis ora disponibili in Leggende Pokémon: Arceus , figurano sfide e missioni aggiuntive parte di