Leggende Pokemon Arceus sembra una telenovela anni '80 nel nuovo spot!

Sullo sfondo del dominio giapponese di Leggende Pokemon Arceus nelle vendite software, Game Freak e The Pokémon Company guardano al Sud America e ai melodrammi televisivi più iconici per reimmaginare il kolossal Switch nello stile di una telenovela anni '70 e '80.

Lo spot inscena l'improbabile dramma amoroso di una coppia composta da una giovane donna e un Growlithe, il paffuto Pokemon che popola la regione di Hisui. Il video assume cosìi contorni di una teatrale dichiarazione d'amore della ragazza che, con tutta la solennità del momento, esorta un Growlithe a "scegliere lei" nei viaggi che intende compiere per vivere un'avventura indimenticabile.

Il corteggiamento andrà a buon fine? Per scoprirlo non serve attendere le prossime duecento puntate ma basta scorrere le scene dell'ultimo spot di Leggende Pokemon Arceus che vi lasciamo in calce alla notizia: fateci sapere che cosa ne pensate dell'ultima trovata promozionale di Game Freak e se vorreste ammirare ulteriori siparietti come questo in futuro.

Prima di lasciarvi ai commenti, e all'irresistibile dramma amoroso tra Growlithe e la sua dolce metà, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Leggende Pokemon Arceus a firma di Cydonia.