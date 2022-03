Leggende Pokémon Arceus torna in cima alle classifiche giapponesi: battuto Elden Ring

Dall'ultima classifica software giapponese pubblicata da Famitsu arriva un'ulteriore conferma dei continui successi di Leggende Pokémon Arceus: dopo aver perso alcune posizioni nelle scorse settimane, l'ultima fatica di Game Freak riconquista primo posto del podio relativo ai giochi più venduti sul suolo nipponico.

Lo spin-off della serie Nintendo (a tal proposito eccovi la nostra recensione di Leggende Pokémon Arceus) ha piazzato ulteriori 34.362 copie portando il suo totale in Giappone a 2.154.392 unità vendute dal lancio avvenuto lo scorso 28 gennaio. Leggende Pokémon Arceus supera inoltre l'agguerrita concorrenza di Elden Ring, la cui versione PS4 si piazza al secondo posto con altre 30.341 copie vendute. In tutto il mondo Elden Ring ha già venduto 12 milioni di copie, segnando un successo enorme per From Software.

Al terzo posto troviamo invece Gran Turismo 7, anch'esso nella versione per la console old-gen di Sony. Ecco di seguito la Top 10 giapponese della settimana compresa tra il 7 e il 13 marzo 2022 e quanto hanno venduto nel periodo preso in esame:

Leggende Pokémon Arceus - Switch - 34.362 copie Elden Ring - PS4 - 30.341 copie Gran Turismo 7 - PS4 - 20.806 copie Triangle Strategy - Switch - 17.380 copie Mario Kart 8 Deluxe - Switch - 13.038 copie Chocobo GP - Switch - 12.414 copie .hack//GU Last Recode - Switch - 11.907 copie Gran Turismo 7 - PS5 - 10.106 copie Super Smash Bros. Ultimate - Switch - 9.815 copie Minecraft - Switch - 9.464 copie

Lato hardware si assiste ad un nuovo dominio di Nintendo Switch, le cui versioni hanno venduto nel complesso ulteriori 98.246 unità. Notevolmente indietro le concorrenti, con PS5 che arriva a 16.286 unità e Xbox Series X/S a 1962.