Leggende Pokémon Arceus: il nuovo trailer è molto criptico e anticipa 2 nuove creature

Il nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus pubblicato da Game Freak è decisamente insolito, nel senso buono del termine. Le immagini, che sembrano essere state registrate con una vecchia videocamera (lo stile è quello del found footage di alcuni film horror), sanno perfettamente come stuzzicare tutti i fan delle creature più celebri del pianeta.

Ai giorni nostri, un ricercatore ha fatto un incredibile scoperta nella Biblioteca di Canalipoli, città portuale della Regione di Sinnoh. Si tratta di un video registrato molto tempo addietro che sembra documentare una paesaggio di Hisui, nome con cui veniva chiamata la Sinnoh del passato. La registrazione è incredibilmente disturbata, ma è possibile udire diverse parole: "Mi servirò di questo dispositivo per documentare i... selvatici", dice l'autore mentre si inerpica in un luogo innevato. "Il paesaggio intorno a me è interamente ricoperto di neve".

Ad un certo punto intravede quelli che sembrano essere degli Snorunt, a proprio agio nonostante il freddo polare. Dopodiché si addentra in un foresta, dove s'imbatte in un Pokémon misterioso che non riesce ad identificare: prima lo scambia per un Growlithe, poi per un Vulpix, ma ben presto si rende conto che non è nessuno dei due... che si tratti di un nuovo Pokémon? "La punta della sua coda è rossa e ondeggia... È proprio adorabile. La pelliccia bianca che ha sul capo e intorno al collo sembra così soffice. I suoi occhi sono tondi e gialli". Non è tutto! Poco dopo nota la presenza di un secondo Pokémon misterioso, che a differenza del primo sembra essere meno amichevole! La registrazione si interrompe bruscamente, lasciandoci con tante domande e poche risposte. Guardate anche voi il trailer in apertura di notizia e condividete con noi le vostre teorie.

Prima di lasciarvi alla visione, tuttavia, vi ricordiamo che Leggende Pokémon: Arceus verrà lanciato il 28 gennaio 2022 in esclusiva su Nintendo Switch. Di recente è stato confermato che Leggende Pokémon: Arceus non sarà un open-world.