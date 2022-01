Leggende Pokémon Arceus: trailer in italiano sulle principali meccaniche di gameplay

Mentre i fan di Leggende Pokémon Arceus stanno sfuggendo agli spoiler a causa della pubblicazione di alcuni filmati su YouTube e Twitch, Nintendo Italia ha appena caricato sul suo canale ufficiale un filmato completamente in italiano che evidenzia le principali meccaniche di gameplay dell'ultimo titolo Game Freak.

Questo trailer server per rinfrescare la memoria a chi ha da sempre seguito lo sviluppo del titolo e a comprenderne tutti i dettagli per chi l'ha scoperto solo di recente. Grazie a questo trailer di presentazione, doppiato nella nostra lingua, si possono infatti apprendere i dettagli sul funzionamento del Pokédex, sul sistema inedito di cattura dei mostri tascabili, sulle boss fight contro enormi Pokémon e sulla personalizzazione del protagonista. Non manca poi una sequenza interamente dedicata alle cavalcature, uno degli aspetti più amati dai fan della serie visto il focus sull'esplorazione.

Prima di lasciarvi al nuovissimo filmato, vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal prossimo 28 gennaio 2022. In attesa del debutto, sulle nostre pagine potete trovare anche un video che funge da riepilogo per tutti i giochi dei Pokémon, così da scoprirli (o riscoprirli) tutti in circa quindici minuti.