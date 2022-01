Leggende Pokémon Arceus: i tre nuovi spot giapponesi aiutano ad ingannare l'attesa

Leggende Pokémon Arceus si prepara a compiere il suo debutto su Nintendo Switch: lo spin-off ambientato nel passato sviluppato da Game Freak sarà disponibile a partire dal 28 gennaio 2022. L'attesa sta quindi per concludersi e, per ingannarla, gli sviluppatori pubblicano nuovi spot pubblicati giapponesi dedicati al gioco.

Si tratta di brevi filmati pensati, appunto, per essere mandati in onda durante gli stacchi pubblicitari in TV, ma che ci consentono di dare ancora una volta uno sguardo a ciò che la prossima avventura a tema Pokémon offrirà ai giocatori, promettendo di regalare nuove meccaniche ed impostazioni ludiche coerenti con l'ambientazione "antica" pensata per il gioco. Sempre a tal proposito, sono state diffuse anche nuove immagini di Leggende Pokémon Arceus, raffiguranti alcune delle diverse ambientazioni che potremo esplorare nel corso della partita.

Sebbene molte caratteristiche del gioco siano ancora avvolte nel mistero, stando alle voci di corridoio sembra che Leggende Pokémon Arceus sarà l'episodio più longevo della serie fin qui realizzato, con un'impronta ludica maggiormente orientata all'azione rispetto al passato. Non dovrebbero mancare anche vere e proprie Boss Fight, oltre a un gran numero di Pokémon da catturare, forme di della regione di Hisui comprese.

Restando in ambito pubblicità, l'avete visto lo spot italiano di Leggende Pokémon Arceus?