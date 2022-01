Leggende Pokémon Arceus: dove trovare e come catturare Cresselia

Cresselia, il Pokémon leggendario parte del Duo Lunare con Darkrai, è uno dei mostri introdotti nella quarta generazione della saga di Game Freak, che torna anche in Leggende Pokémon: Arceus e pronto per essere affrontato dopo aver completato la storia principale. Ecco come catturare Cresselia.

Per incontrare il Pokémon Falcato dovrete attivare la Missione 23 da Cogita, raggiungibile parlando con Volo dopo aver completato la storia. Dovete successivamente trovare la Moonview Arena alle Pendici Corona dirigendovi al campo base a sinistra della mappa, appena prima della location obiettivo della vostra ricerca. Spostatevi quindi verso l'arena, dove inizierà una scena d'intermezzo con il Capitano Melli che, una volta conclusa, vi porterà direttamente nel luogo della boss fight.

La particolarità della battaglia contro Cresselia è legata alle abilità psichiche del Pokémon, che invertiranno i vostri comandi. Per avvicinarsi al mostro è perciò necessario muovere il personaggio nella direzione opposta indirizzando l'analogico verso il basso. Una volta a tiro potrete finalmente mandare in campo il vostro Pokémon e dare inizio alla lotta: sfruttate mostri e attacchi di tipo Buio, Coleottero o Spettro per sfruttare le debolezze dell'avversario e, ovviamente, tentate più lanci di Poké Ball possibili.

