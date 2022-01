Leggende Pokémon Arceus: trucchi per catturare facilmente i Pokemon

Tolte le palestre, gli scontri fra allenatori e la rincorsa al titolo di campioni della Lega, il cuore di Leggende Pokémon Arceus si riduce allo studio delle specie che popolano la regione di Hisui. Con lo scopo di dare forma al primo Pokédex di sempre, scopriamo come aumentare le chance di cattura all’interno dell’opera targata Game Freak.

Condizioni meteo e ciclo giorno/notte

Oltre a influenzare la rotazione dei turni in relazione ai tipi di Pokémon coinvolti nello scontro, le condizioni meteorologiche che caratterizzano l’antica Sinnoh giocano un ruolo importante nella cattura dei mostri. Nello specifico, i biomi che compongono l’area di gioco (a tal proposito, ecco le ambientazioni presenti in Leggende Pokémon Arceus) determinano attivamente la fauna locale, così come lo fa il momento in cui si sceglie di cacciare nuovi esemplari. Alcuni Pokémon, infatti, come Clefairy, possono essere incontrati soltanto di notte.

Tipo di approccio e di Sfera Poké

I Pokémon selvatici di Leggende Pokémon Arceus sono programmati per reagire alla presenza del giocatore, comportandosi quindi in maniera differente a seconda della loro indole naturale. Un buon modo per evitare sprechi di risorse, inseguimenti o lotte indesiderate, è quello di sfruttare la meccanica dello stealth introdotta per la prima volta in questa iterazione. Avvicinare di nascosto il proprio bersaglio per tentare una cattura a sorpresa, magari attirandolo allo scoperto col suo cibo preferito, è il metodo migliore per aggiudicarsi nuovi Pokémon. Infine, a seconda della situazione, può aiutare anche l’impiego di diversi tipi di Poké Ball dagli effetti tanto utili quanto particolari.

Affaticamento e stati alterati

Ovviamente, nel caso in cui la copertura dovesse saltare, potreste sempre affidarvi al classico indebolimento durante la lotta. Per quanto rischioso, infatti, sfinire un Pokémon è ancora oggi un ottimo modo per farlo vostro e, aiutandosi con alterazioni di status quali il sonno o la paralisi, le possibilità di successo si fanno ancora più concrete.



Per concludere, nel caso voleste approfondire ulteriormente l’argomento, vi rimandiamo alla recensione di Leggende Pokémon Arceus, dove Cydonia ha esaminato ogni aspetto della nuova esclusiva per Nintendo Switch.