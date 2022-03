Leggende Pokémon Arceus: il nuovo update risolve un bug relativo al Cromamuleto

Game Freak continua a lavorare sul suo Leggende Pokémon Arceus, perfezionando i suoi problemi tecnici un poco alla volta con la pubblicazione di nuove patch a cadenza regolare. Il nuovo aggiornamento appena pubblicato, l'update 1.1.1, risolve un problema non di poco conto nel quale erano incappati diversi giocatori

Con la patch 1.1.1, infatti, viene risolto un fastidioso bug che, in presenza di determinate condizioni, impediva di ricevere il Cromamuleto anche se i requisiti necessari per ottenerlo erano stati rispettati. Il Cromamuleto è uno strumento molto utile ed importante, in quanto aumenta le chance di incontrare Pokémon cromatici (il nuovo nome utilizzato per riferirsi ai mostriciattoli shiny) allo stato selvatico. Grazie alla patch, quindi, adesso tutti gli utenti che hanno raggiunto i requisiti necessari possono ricevere il prezioso oggetto dal Professor Laventon nella hall del Villaggio Giubilio, e andare così a caccia di creature cromatiche.

A questa questa comunque utile miglioria, l'ultimo update non apporta ulteriori cambiamenti all'opera disponibile su Nintendo Switch dallo scorso 28 gennaio. Ma se siete tra coloro incappati in questo inconveniente, ora potete tirare un sospiro di sollievo dopo aver installato l'aggiornamento. Nel frattempo Leggende Pokémon Arceus è tornato in cima alle classifiche giapponesi, continuando dunque a registrare grandi successi commerciali.

Non perdetevi infine il nostro speciale su lore ed endgame di Leggende Pokémon Arceus, dove parliamo anche dei collegamenti tra questo spin-off e Pokémon Diamante e Perla.