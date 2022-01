Leggende Pokemon Arceus è già in vendita, Monolith Soft ha collaborato allo sviluppo?

Rotto il day one del nuovo gioco dei Pokemon: il canale Reddit PokeLeaks è invaso da testimonianze di giocatori che affermano di aver già comprato Leggende Pokemon Arceus, in molti casi segnalando anche i negozi americani che hanno iniziato a vendere il gioco in anticipo.

A quanto sembra dunque almeno negli Stati Uniti il day one di Leggende Pokemon Arceus è stato rotto, con discreto anticipo rispetto alla data di lancio ufficiale prevista per il 28 gennaio. Questo vuol dire che presto forum e social network inizieranno a riempirsi di spoiler e anticipazioni, dunque prestate attenzione se non volete rovinarvi la sorpresa.

Altra notizia, questa volta riportata da Centro Pokemon (fonte generalmente affidabile per quanto riguarda l'universo dei Pocket Monsters), riguarda il coinvolgimento di Monolith Soft nello sviluppo di Leggende Pokemon Arceus, come studio di supporto a Game Freak. Non è chiaro di cosa si siano occupati esattamente gli autori di Xenoblade Chronicles ma non si tratta di una novità assoluta dal momento che Monolith sta collaborando anche allo sviluppo di Zelda Breath of the Wild 2 e in passato ha supportato il team di Nintendo per Animal Crossing New Horizons.

Se volete saperne di più sul prossimo gioco dei Pokemon vi rimandiamo all'analisi del gameplay di Leggende Pokemon Arceus a cura di Cydonia.