Leggende Pokemon Arceus ha venduto oltre 12 milioni, bene Kirby e Metroid

Dal 2017 ad oggi Nintendo Switch ha superato quota 107 milioni di console vendute ma insieme ai dati di vendita dell'hardware arrivano anche i numeri aggiornati dei giochi first party pubblicati da Nintendo. Come sono stati accolti Leggende Pokemon Arceus, Kirby e Metroid?

Apparentemente molto bene, anche se questi titoli non sono ancora entrati nella Top 10 dei più venduti in assoluto su Switch, classifica capitanata da Mario Kart 8 Deluxe con 45.33 milioni di copie, a seguire Animal Crossing New Horizons con 38.64 milioni e Super Smash Bros Ultimate a 28,17 milioni.

Tra i giochi di recente pubblicazione si distinguono Leggende Pokemon Arceus a 12.64 milioni, Kirby E La Terra Perduta a 2.65 milioni e Metroid Dread a quota 2,90 milioni. The Legend of Zelda Skyward Sword HD ha piazzato 3.91 milioni di unità mentre Mario Golf Super Rush si ferma a 2.35 milioni, risultati discreti per Big Brain Academy Sfida tra Menti a 1.59 milioni e Laboratorio di Videogiochi a 1.06 milioni di unità. Ottime performance per Mario Party Superstars che ha superato le 6.88 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

In linea generale il software Nintendo registra ottime vendite, vedremo come verranno accolti i prossimi giochi first party come Splatoon 3 e Xenoblade Chronicles 3 in uscita durante l'estate.