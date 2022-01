Leggende Pokémon Arceus: ci saranno più versioni o c'è un solo gioco?

Leggende Pokémon Arceus è il primo titolo di spessore firmato Nintendo per il 2022, in uscita su Switch il prossimo 28 gennaio. I fan si preparano quindi a vivere una nuova, particolare avventure nell'universo dei mostri tascabili, ambientata questa volta nel passato, secoli prima rispetto agli episodi principali.

Una domanda è però lecita farsela: Leggende Pokémon Arceus arriverà in più versioni come da tradizione della serie? Ogni gioco principale Pokémon ha infatti sempre goduto di almeno due distinte edizioni sin dalle origini del brand su Game Boy nella seconda metà degli anni '90, idea volta a favorire gli scambi di creature esclusive di uno specifico titolo tra i giocatori. Un'usanza mai andata perduta anche oggi: si pensi a Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, a Pokémon Spada e Scudo, ma anche a Pokemon Let's Go Pikachu e Eeeve.

Stavolta, però, Game Freak e Nintendo hanno optato per una strategia diversa: Leggende Pokémon Arceus è infatti un gioco stand-alone, prodotto in una singola versione. Una mossa inconsueta data la storia del brand, e pertanto gli appassionati entreranno in possesso di un unico titolo che nei contenuti sarà completamente uguale per tutti.

