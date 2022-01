Leggende Pokémon Arceus: il viaggio nel passato risplende nelle nuove immagini

L'uscita di Leggende Pokémon Arceus si avvicina sempre di più: il prossimo 28 gennaio 2022 i fan di Pokémon potranno godersi la nuova per Nintendo Switch, particolare avventura ambientata nel passato, che promette di offrire nuovi approcci al gameplay tipico della serie dato l'originale contesto pensato per il gioco.

Per pubblicizzare al meglio il debutto dell'opera, Nintendo e Game Freak hanno messo a disposizione una nuova serie di immagini che ci danno un ulteriore assaggio dei contenuti di Leggende Pokémon Arceus: tra scenari evocativi e ben variegati che spaziano tra praterie, spiagge, laghi, lande innevate e villaggi, i giocatori possono dare un'ulteriore sguardo ai mostri tascabili inclusi nel titolo, da catturare sempre tramite Poké Ball dopo averli indeboliti in combattimento.

Game Freak sembra voler puntare molto in alto con questo nuovo titolo, almeno stando a quanto affermato da vari rumor che sottolineano come Leggende Pokémon Arceus sarà il gioco più lungo della saga, con svariate decine di ore necessarie per completare l'avventura e tutti i suoi obiettivi principali. Le voci di corridoio sono state molto costanti nelle scorse settimane: si è parlato anche di boss fight e forme di Hisui in Leggende Pokémon Arceus, per un titolo che si prospetta molto più orientato all'azione rispetto al passato. Sarà davvero così una volta che il gioco completo avrà compiuto il suo esordio nei negozi?