Leggende Pokémon Arceus: video panoramica sulle ambientazioni di Hisui

Dopo lo spot sul fascino dell'avventura di Leggende Pokemon Arceus, Nintendo ci rituffa nelle variopinte atmosfere di Hisui per mostrarci in video le ambientazioni della regione che, entro pochi giorni, avremo finalmente l'opportunità di esplorare su Switch.

Chi intraprenderà il nuovo viaggio proposto da Game Freak dovrà imbarcarsi in una missione quantomai ricca di sorprese: ciascun Allenatore in erba dovrà infatti esaminare, studiare e catturare i Pokemon selvatici nella speranza, così facendo, di completare il primissimo Pokedex di questa misteriosa e antica regione.

Facendo la spola tra l'Hub centrale e le diverse zone in cui si suddividerà la mappa di Hisui, gli utenti potranno incrociare creature inedite vecchie conoscenze. Come specificato dagli stessi sviluppatori giapponesi, in Leggende Pokemon Arceus verrà dato ampio spazio anche alle forme Hisui di creature come Zorua e Zoroark, come pure di altri esseri a cui avvicinarsi dopo aver fatto appello a tutto il proprio coraggio e all'esperienza necessaria per completare questo delicato incarico.

Gli avventurieri della Sinnoh del passato entreranno finalmente in azione il 28 gennaio, con il lancio di Leggende Pokémon Arceus rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale che porta gli Allenatori alla scoperta di Leggende Pokemon Arceus.