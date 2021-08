Leggende Pokémon Arceus vs Perla e Diamante: i collegamenti tra i due giochi

In occasione della pubblicazione del nuovo trailer di Leggende Pokémon: Arceus, gli sviluppatori di Game Freak hanno posto l'accento su alcuni interessanti collegamenti tra il titolo e i precedenti Pokémon Diamante e Pokémon Perla.

Il gioco, come già noto, è del resto ambientato in una Regione di Sinnoh di un remoto passato, denominata Regione di Hisui. Qui, in un panorama dominato dal Monte Corona, i Pokémon vivono allo stato selvatico, con gli esseri umani che ancora non dispongono di molte informazioni sulle strane creature. In questo contesto, i giocatori dovranno studiarne caratteristiche e abitudini, per dar vita al primo Pokédex dell'area.

Per questa nuova avventura, il protagonista potrà contare su di un hub centrale, costituito dal piccolo villaggio Giubilo. Quest'ultimo, in verità, altro non è che l'antenato della metropoli di Giubilopoli, tra le prime location visitabili in Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Inoltre, Game Freak ha reso noto che per la regione di Hisui si aggirano diversi antenati di personaggi dei due precedenti titoli. Tra questi, troviamo il Direttore Soruen, tra i punti di riferimento della comunità di villaggio Giubilo. L'uomo, infatti, altri non è che un predecessore del Professor Rowan, pronto a tornare in scena con i rifacimenti di Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente.